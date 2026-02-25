Logo de telecincotelecinco
Un alter­cado en las fiestas de Gallur, en Zaragoza, acaba con una guardia civil y un vecino heridos

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. GUARDIA CIVIL (Foto de ARCHIVO) 01/1/1970
Una guardia civil y un vecino resultan heridos en una reyerta en las fiestas de Gallur, Zaragoza. Archivo

  • La Guardia Civil trabaja en la identificación de los responsables del altercado que se produjo el pasado fin de semana en Gallur.

  • Un hombre de 47 años tuvo que ser hospitalizado y también precisó atención médica una agente de Benemérita 

La Guardia Civil trabaja en la identificación de los responsables del altercado que se produjo el pasado fin de semana en Gallur y que se saldó con dos vecinos de esta localidad de Zaragoza heridos. Un hombre de 47 años tuvo que ser hospitalizado y también precisó atención médica una agente de Benemérita fuera de servicio que intentó mediar, según informa El Heraldo.

