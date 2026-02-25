La Guardia Civil trabaja en la identificación de los responsables del altercado que se produjo el pasado fin de semana en Gallur.

La Guardia Civil trabaja en la identificación de los responsables del altercado que se produjo el pasado fin de semana en Gallur y que se saldó con dos vecinos de esta localidad de Zaragoza heridos. Un hombre de 47 años tuvo que ser hospitalizado y también precisó atención médica una agente de Benemérita fuera de servicio que intentó mediar, según informa El Heraldo.