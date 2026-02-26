El detenido tenía una orden de alejamiento sobre su expareja

El hombre agredido acudió con su hermana, víctima de violencia de género, donde había estado viviendo a recoger sus pertenencias

La Guardia Civil ha detenido la pasada madrugada a un hombre por intentar matar en Pola de Allande al hermano de su expareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, el hombre agredido acudió con su hermana, víctima de violencia de género, al domicilio donde ésta había estado conviviendo con el detenido para recoger sus pertenencias y enseres.

Puñalada en el costado

La víctima, de 53 años, recibió a manos de la expareja de su hermana una puñalada en el costado y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital de Jarrio tras recibir una primera asistencia en el centro de Salud de Grandas de Salime.

La Guardia Civil detuvo al presunto agresor a las dos de la madrugada por un delito de homicidio en grado de tentativa y fue trasladado al cuartel de Pola de Allande, en la comarca suroccidental de Asturias, para la instrucción de diligencias y toma de manifestación.