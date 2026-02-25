El acceso temprano a la pornografía es uno de los motivos del alarmante aumento de agresiones entre menores

La denuncia de la víctima de la violación grupal entre menores en Valencia: “No quiero nada con vosotros”

Son muchas las agresiones sexuales que están sucediendo en edades tempranas, como es el caso de la violación grupal a una menor por parte de tres compañeros de instituto de 14 y 15 años en Valencia. Hay una base educacional que es indiscutible y necesaria para que los jóvenes entiendan y rechacen la violencia sexual. Pero también influyen otros factores como puede ser el consumo de la pornografía entre los jóvenes.

El acceso temprano a la pornografía es uno de los motivos del alarmante aumento de agresiones entre menores. "De abuso, de agresión, de penetración. Es que hay chicos que si en su casa no se les da un antídoto, acaban creyendo que esa es la sexualidad", explica Javier Urra, psicólogo forense.

Son violaciones en grupo. "El grupo de iguales ejerce una presión muy fuerte para los adolescentes", añade Mayra Martínez, profesora de Sociología en la Universidad Camilo José Cela. "Es una patología social", apunta Urra.

Un rol igualitario que evite "la masculinidad más tóxica"

Grabadas, difundidas en redes y cada vez más aplaudidas. Hay un fenómeno que se llama la cultura de los likes, donde un vídeo se hace viral, si hay una agresividad o hay un violencia", explica por su parte el psicólogo Enric Valls. La base está en educar en la sensibilidad. "Sobre todo, para que entiendan que el afectivo sexual es la base luego de una salud, de un bienestar necesario", indica María Mozas, orientadora del Instituto Santa Irene.

Hay que mostrar un rol igualitario. "Donde se reconozca a los hombres por otro tipo de rasgos no asociados a esa masculinidad más tóxica", opina la profesora Mayra Martínez. "Si no sensibilizamos a los varones en el cuidado, en el cariño, en el respeto, tendremos problemas", apunta Javier Urra. Hay que entender que no todo se comparte. "Una difusión tiene que ser en sentido positivo". Solo así se podrá poner fina a esta espiral de violencia.