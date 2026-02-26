La víctima fue trasladada al hospital Reina Sofía donde le tuvieron que suturar con 15 puntos

MurciaUna menor de 15 años, alumna de 3º de la ESO de un instituto de la localidad murciana de Beniaján, ha denunciado la agresión sufrida por una compañera a la salida de clase donde le arrancó parte de una oreja de un mordisco, según recoge la denuncia.

En la denuncia se encuentra implicada una segunda compañera, también menor del instituto, que agredió a la víctima antes del mordisco. Ambas llevaban tiempo acosando a la denunciante, recoge La Verdad.

La denuncia presentada ante la Guardia Civil de Torreagüera constata que una en una primera agresión se produjo a la salida del instituto y a pocos metros del centro donde la agresora le propinó dos bofetadas. La menor no respondió a los golpes y siguió su camino a casa, pero la segunda agresora la siguió y se abalanzó sobre ella. Ambas jóvenes se enzarzaron en una pelea con empujones y tirones de pelos, fue entonces cuando la víctima notó en su oreja algo caliente y escuchó un sonido, le había mordido y desgarró la oreja.

15 puntos de sutura

La víctima fue trasladada al hospital Reina Sofía donde le tuvieron que suturar con 12 puntos en la parte superior de la oreja y otros tres en la posterior debido al desgarro que le había producido la agresora.

La madre de la víctima asegura que su hija está atemorizada por volver al instituto que comparte con ambas agresoras. Por el momento está recibiendo curas diarias en las heridas mientras la denuncia sigue su curso.

Desde el centro y la consejería de educación aseguran que no existe denuncia formal de acoso por lo que no se han activado los protocolos y la agresión se produjo fuera.