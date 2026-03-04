Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo médico de urgencias y un UVI móvil

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el suceso se ha producido a las 8:30 horas en la carretera N-403 kilómetro 61 sentido Ávila

Una mujer de 85 años ha fallecido este miércoles 4 de marzo en Almorox, Toledo, tras ser arrollada por un camión, tal y como han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar de los hechos se han desplazado un equipo médico de urgencias y un UVI móvil, que tan solo han podido dar cuenta del fallecimiento de la víctima. También han acudido al aviso agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

El conductor ha sido identificado

Por su lado, fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el suceso se ha producido a las 8:30 horas en la carretera N-403 kilómetro 61 sentido Ávila. El conductor del camión ha sido identificado por la Guardia Civil, se la ha practicado la prueba de alcoholemia, que ha resultado negativa.

Según han señalado las fuentes, la víctima del atropello era de origen español y vecina del pueblo de Almorox.