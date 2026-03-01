Iván Sevilla 01 MAR 2026 - 11:41h.

El suceso ocurrió a las 23:15 horas en la Avenida María Auxiliadora, en el cruce con la calle José Laguillo en Sevilla

Según testigos, el hombre que circulaba con el patinete eléctrico sufrió primero una caída y después fue atropellado

Compartir







SevillaEl conductor de un patinete murió este 28 de febrero, en el Día de Andalucía, después de ser arrollado por un coche en Sevilla capital. Según ha detallado el 112, el hombre tenía 39 años.

Iba circulando con el vehículo eléctrico por la Avenida María Auxiliadora cuando sufrió primero una caída a la altura del cruce con la calle José Laguillo. Así lo relataron testigos que llamaron a emergencias.

PUEDE INTERESARTE Muere por graves lesiones un hombre de 30 años atropellado en Coslada, Madrid

Eran las 23:15 horas e informaron de que el varón también había sido atropellado después, por lo que requería de asistencia sanitaria urgente. Al lugar se movilizaron ambulancias del 061 y patrullas de la Policía Local.

Intento de reanimación sin éxito

Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida. Aunque estuvieron esforzándose para intentar reanimar a la víctima, que estaba inconsciente, no lo consiguieron al final y confirmaron el fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE Muere un ciclista de 50 años tras ser atropellado por un coche en Santa Maria del Camí, Mallorca

Mientras le atendían, los agentes establecieron desvíos del tráfico rodado en el sentido Ronda de Capuchinos, concretamente a la altura de la calle Muñoz Torrero, tal y como precisaron desde Emergencias Sevilla.