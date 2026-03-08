Redacción Andalucía Europa Press 08 MAR 2026 - 16:56h.

La víctima mortal se encontraba trabajando en un invernadero de Castillo de Baños, en la costa de Granada

Inspección de Trabajo trata de esclarecer si el fallecimiento se produjo en el marco de una relación laboral

Compartir







GranadaUn hombre murió electrocutado cuando se encontraba en el interior de un invernadero ubicado en la población de Castillo de Baños (Granada), pedanía perteneciente al municipio de Polopos.

Según han trasladado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, los agentes están investigando lo ocurrido en la tarde de este 7 de marzo. El varón estaba trabajando en las instalaciones agrícolas.

Sin que hayan aportado más detalles sobre lo sucedido, el 112 recibió el aviso desde el Centro de Salud Castell de Ferro. Alertaban de que una persona había fallecido por electrocución.

La víctima es un joven de 25 años

La Benemérita trata de aclarar qué pasó e Inspección de Trabajo confirmará si el accidente se produjo en el marco de una relación laboral o no. Tal y como publica el diario 'Ideal', la víctima es un joven de 25 años.

El mismo periódico añade que deberán averiguar si tenía un contrato con la empresa propietaria del invernadero, en el momento de los hechos.