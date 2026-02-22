Iván Sevilla 22 FEB 2026 - 16:18h.

El accidente laboral se ha producido este 22 de febrero a las 11:20 horas cerca de la SE-4100

En el aviso a emergencias se indicaba que había un hombre tumbado en el suelo en una zona rural

SevillaTragedia en el pequeño pueblo de Villanueva del Río y Minas (Sevilla). En la mañana de este 22 de febrero ha muerto un trabajador electrocutado en un campo del término municipal.

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, precisando que el hombre tenía 43 años. Un particular ha llamado al servicio de emergencias a las 11:20 horas concretamente para alertar de un hallazgo.

Según indicaba en su aviso, había un varón caído en el suelo en una zona rural próxima a la carretera SE-4100, que conecta a la localidad con la de Tocina y la pedanía de Los Rosales.

Accidente laboral confirmado

Al lugar se han desplazado variedad de efectivos, entre ellos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como sanitarios del 061. Han confirmado el fallecimiento y que se trataba de un accidente laboral.

Por lo que han contactado con personal del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y de la Inspección de Trabajo para que investiguen las circunstancias del suceso, cuya causa se vincula con una electrocución.