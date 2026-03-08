Una mujer de 26 años se encuentra herida tras recibir un disparo tras ser agredida por varias personas en Abarán, Murcia

Sanitarios del 061 han atendido y estabilizado a la mujer herida, trasladándola al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza

AbaránServicios Sanitarios de Emergencias han atendido a primera hora de esta mañana a una mujer, de 26 años de edad, que ha resultado herida por arma de fuego en el municipio de Abarán, según han informado fuentes del '1-1-2'.

Sobre las 8.00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibía una llamada informando de una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en la pedanía de San José Artesano, término municipal de Abarán.

Trasladada al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza

Según el llamante, cuatro personas, con cuchillos y arma de fuego, le habían agredido resultando herida. Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Efectivos de la Guardia Civil, que han sido los primeros en llegar, han solicitado el envío urgente de ambulancia para atender a una mujer de 26 años de edad que presentaba heridas por arma de fuego.

Sanitarios del 061 han atendido y estabilizado a la mujer herida, trasladándola al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.