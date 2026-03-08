Este domingo 8 de marzo hay convocadas casi 50 marchas en toda España por el Día de la Mujer
Pese a las discrepancias, la mayoría de las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista
El movimiento feminista vuelve a organizar manifestaciones muy diversas por ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que resuena el eco de un mundo en conflicto que afecta, y mucho, a las mujeres.
Por quinto año consecutivo, habrá convocatorias divididas en varias ciudades por las discrepancias que persisten entre las feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque todas las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.
El 53% de los puestos directivos y de coordinación en los supermercados están ocupados por mujeres
Los supermercados y mayoristas de alimentación contabilizan una media del 53% de mujeres en puestos de dirección y coordinación, según datos de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
En concreto, estos registros confirman que la distribución alimentaria se afianza como uno de los sectores donde la transformación social y económica se hace realidad tras analizar la evolución del crecimiento del liderazgo femenino desde la década de 2010, donde se observa un progreso de entre 10 y 15 puntos porcentuales en la presencia de mujeres en puestos directivos.
La patronal de Mercadona, Dia, Lidl, Euromadi o Ahorramas ha explicado que este avance se ha logrado a través de diferentes estrategias centradas en la promoción y el reconocimiento interno.
La UCM denuncia la vandalización de material del 8M en Ciencias Políticas por parte de una treintena de personas
La Universidad Complutense de Madrid ha denunciado que una treintena de personas, la mayor parte de ellas encapuchados y con el rostro cubierto, irrumpieron el pasado viernes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social y vandalizaron material reivindicativo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.
En un comunicado, los decanatos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social han denunciados estos "graves hechos" ocurridos en la tarde del viernes cuando sobre las 17.30 horas cuando "aproximadamente 30 personas" irrumpieron en las facultades e increparon a algunas de las personas que se encontraban en ellas y causaron destrozos. Según relatan los decanatos, arrancaron carteles, "especialmente aquellos relacionados con actividades en torno al 8 de Marzo y los derechos de las mujeres", y retiraron "violentamente" pancartas reivindicativas del estudiantado de las facultades.
Las mujeres de CyL aprovecharán el contexto electoral para avisar sobre la "ola ultra" y "retroceso en derechos"
Todas las provincias de Castilla y León acogerán manifestaciones este domingo, 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, una jornada que estará marcada por las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.
Los colectivos feministas temen que de estos comicios resulte un gobierno de coalición PP y Vox que suponga "retrocesos en derechos" para las mujeres pero también "civiles y sociales", por lo que llaman a crear un "cordón sanitario" ante la "ola de ultraderecha" y sus "discurso de odio".
Por este motivo, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha elegido el lema 'Hoy + que nunca feminismo' para su manifestación, la principal en la capital vallisoletana. Además de reivindicar la necesidad de la lucha feminista ante el posible declive de los derechos en las instituciones, este colectivo realizará en su protesta un "alegato por la paz" ante los actuales conflictos internacionales, especialmente en Oriente Próximo.
Las mujeres sostienen parte del campo madrileño a pesar de su escasa presencia en el sector agrario
Las mujeres desempeñan un papel cada vez más visible en el campo madrileño aunque su presencia sigue siendo minoritaria en un sector históricamente masculinizado donde a día de hoy tan solo el 26,3% de la población activa agraria son mujeres, lo que evidencia la persistente brecha de género en el sector primario.
En la Comunidad de Madrid, el peso del sector agrario es además reducido respecto al conjunto del país, pues apenas representa alrededor del 0,2% de la población activa regional, frente a una media nacional del 4,1%, según el 'Diagnóstico de la mano de obra agraria con perspectiva de género' del Ministerio de Agricultura.
Este contexto hace que la presencia femenina en el campo madrileño sea aún más limitada, aunque su papel resulta clave en determinadas explotaciones y en actividades vinculadas a la horticultura, los cultivos leñosos o las explotaciones de menor tamaño, ámbitos donde su participación es más frecuente.
Feijóo felicita el 8M desde el Museo del Prado y ensalza la contribución de las mujeres a la sociedad
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mensaje en X en el que ha reconocido "la contribución de todas las mujeres a la sociedad" y ha destacado su papel en "construir una España mejor" con su "talento, esfuerzo y compromiso".
"En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad. Con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor. Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país", ha publicado Feijóo en su perfil de X.
Morant dice que hay que continuar reclamando en la calle más igualdad y luchando contra la violencia machista
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado hoy, Día Internacional de la Mujer, que las mujeres y los hombres deben continuar reclamando en la calle que todavía hace falta más igualdad y seguir luchando contra las violencias que afectan a las mujeres.
Morant se ha manifestado así ante los medios antes de participar en Castelló en la tradicional Romeria de les Canyes, dentro de las fiestas de la Magdalena.
La ministra ha recordado que la provincia de Castellón este año ha estado "muy castigada" con tres asesinatos de dos mujeres y una niña en Xilxes y Benicàssim.
Sánchez pide más feminismo e igualdad en el 8M: "No permitiremos que el odio sustituya a los derechos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que no permitirá que "el odio sustituya a los derechos" y no se normalizará "la desigualdad", y llama a "no dar un paso atrás" en los avances conseguidos en igualdad, que "no son fruto de la casualidad", sino del "esfuerzo y empuje del movimiento feminista" a lo largo de las últimas décadas".
"En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha asegurado el líder del Ejecutivo en su cuenta de X.
Moreno felicita a "todas las mujeres de Andalucía" y valora la reducción de la brecha salarial en 8,3 puntos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este domingo a "todas las mujeres de Andalucía" y ha valorado positivamente la reducción de la brecha salarial en 8,3 puntos.
En un mensaje publicado en su perfil social de X (antes Twitter), el presidente de la Junta ha afirmado que Andalucía es "la segunda comunidad donde más ha bajado el paro femenino desde 2018" y ha asegurado que en la comunidad "ahora hay más mujeres investigadoras y directivas".
En esta línea, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha indicado que en este 8M "rendimos homenaje a las mujeres que llevamos dentro", haciendo referencia a la nueva campaña impulsada por el Gobierno andaluz con razón del Día Internacional de la Mujer.
Redondo alerta de una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado de que existe una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales que, apunta, está perfectamente estructurada, financiada y estratégicamente diseñada.
Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha dicho que el ámbito público se ha trasladado de las calles a las redes, algo que, señala, ha producido un cambio en la lucha por la igualdad de género.
"Hay un hecho diferencial, y es que hoy ese ágora pública que antes era la calle se ha trasladado a las redes sociales. Pero estoy convencida, y así lo dicen las estadísticas, de que la inmensa mayoría de las jóvenes estamos por la igualdad, por el feminismo y por la defensa de nuestra dignidad y nuestros derechos", ha resumido.
Manifestaciones por toda España
Cantabria contará con una sola marcha por el Día Internacional de la Mujer, que arrancará a las 12:00 horas de Puertochico hacia el Ayuntamiento de Santander y está organizada por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria (AFAC).
En Barcelona, marchará la Assemblea 8M a las 11:30 horas desde Jardinets de Gràcia y media hora después partirá desde Plaza Catalunya el Movimiento Feminista de Barcelona.
En Valencia, la Coordinadora Feminista partirá a las 17:30 horas de la Porta de la Mar, con el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie'. Además, la Assemblea Feminista de València al grito 'Contra la ofensiva imperialista y colonial, los transfeminismos defendemos la vida', desde el CIE de Zapadoresa a las 17:00 horas.
Las manifestaciones previstas en Madrid
En el caso de la capital, hay previstas dos manifestaciones a las 12:00 horas. Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid saldrá desde Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'. Mientras, Comisión 8M marchará desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.