El 53% de los puestos directivos y de coordinación en los supermercados están ocupados por mujeres

Los supermercados y mayoristas de alimentación contabilizan una media del 53% de mujeres en puestos de dirección y coordinación, según datos de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

En concreto, estos registros confirman que la distribución alimentaria se afianza como uno de los sectores donde la transformación social y económica se hace realidad tras analizar la evolución del crecimiento del liderazgo femenino desde la década de 2010, donde se observa un progreso de entre 10 y 15 puntos porcentuales en la presencia de mujeres en puestos directivos.

La patronal de Mercadona, Dia, Lidl, Euromadi o Ahorramas ha explicado que este avance se ha logrado a través de diferentes estrategias centradas en la promoción y el reconocimiento interno.