Valencia
Animales

Un niño de dos años, ingresado en Valencia tras sufrir las mordedura de un perro en la boca

Hospital de la Fe de Valencia
Hospital de la Fe de Valencia donde ha ingresado el niño que ha sufrido las mordeduras de perro en su boca. EP
ValenciaUn menor de edad ha sido hospitalizado este domingo por la tarde en La Fe al sufrir la mordedura de un perro en la boca.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas por mordedura de perro en la boca a un niño de dos años.

Trasladado al Hospital de La Fe de Valencia

El menor afectado ha sido trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de València, detallan las mismas fuentes.

