ValenciaUn menor de edad ha sido hospitalizado este domingo por la tarde en La Fe al sufrir la mordedura de un perro en la boca.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas por mordedura de perro en la boca a un niño de dos años.

El menor afectado ha sido trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de València, detallan las mismas fuentes.