Iván Sevilla 08 MAR 2026 - 11:36h.

Los bomberos han localizado el cuerpo de una persona a 400 metros del punto donde se halló la furgoneta

La identificación del cadáver confirmará si se trata del hombre que fue arrastrado por la corriente el 6 de marzo

BarcelonaLos bomberos de la Generalitat de Cataluña han encontrado este 8 de marzo, Día de la Mujer, un cadáver en la zona donde buscaban al conductor desaparecido después de que su furgoneta fuese arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallés (Barcelona).

Según ha informado el Govern, al mediodía los equipos que participaban en el operativo han localizado el cuerpo sin vida de una persona, a unos 400 metros del punto donde se halló el vehículo volcado en el agua embarrada.

Fue desplazado 2,4 kilómetros por la rambla Giola desde una pasarela que intentaba cruzar quien conducía. Están a la espera de que se confirme la identidad del cadáver por parte de los Mossos d'Esquadra.

La disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua han facilitado este domingo las labores de búsqueda hasta visualizar el cuerpo entre la vegetación del meandro el cuerpo.

Tras dos jornadas ya infructuosas de rastreo sin localizar al hombre una vez que avistaron su vehículo en la riera Giola el 6 de marzo, los efectivos seguían con sus trabajos, revisando los márgenes del cauce fluvial.

"Sobre todo en las zonas de difícil acceso por donde el agua ha ido bajando", matizaron en redes sociales, añadiendo que "el caudal" se mantenía en niveles "altos" como consecuencia de las últimas lluvias.

Permanecían en el operativo una veintena de dotaciones, entre las que se incluían drones, perros y submarinistas. Estos últimos estuvieron buscando "en dos cauces entre la desembocadura hasta la carretera C-31".

Con la caída de la noche en Llinars del Vallés, el dispositivo se redujo al personal de tierra únicamente, pero este 8 de marzo ya se han reactivado los demás.

30 kilómetros de tramo fluvial entre la esclusa y la desembocadura

Los bomberos precisaron que habían centrado sus esfuerzos en dos puntos: el primero partía del lugar donde fue hallada la furgoneta (sin ningún ocupante dentro) y se prolongaba hasta la esclusa, entre Montmeló y Llinars.

Desde ahí hasta el otro punto de búsqueda (el de la desembocadura del río Mogent), detallaron que había unos 30 kilómetros de tramo fluvial. La fuerza de la corriente habría arrastrado rápidamente al desaparecido.