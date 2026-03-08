Carolina, una guardia civil que fue agredida sexualmente por su superior durante cuatro años, concede su primera entrevista a 'Informativos Telecinco'

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: el feminismo clama en toda España por el 'No a la guerra' sin olvidar la lucha por la igualad

MurciaEste domingo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Precisamente, con motivo de esta fecha ha hablado por primera vez Carolina, una guardia civil que fue agredida sexualmente por su superior durante cuatro años. La agente ha concedido una entrevista a 'Informativos Telecinco' donde ha narrado la pesadilla que vivió durante todos estos años sufriendo los abusos y las agresiones sexuales de su superior.

La dejó embarazada y la obligó a abortar. Ocurrió en Molina de Segura, en Murcia. Terminó denunciándolo y su sentencia fue histórica: 19 años de cárcel. La mayor por agresión sexual en las fuerzas de seguridad. Este es su mensaje para este 8 de marzo.

La pesadilla de Carolina: cuatro años de violaciones y obligada a abortar

Carolina ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre los abusos que sufrió durante años por parte de un superior mientras trabajaba en el cuartel de Molina de Segura (Murcia). La exagente explica que, durante cuatro años, fue víctima de agresiones y abusos continuados. Según su testimonio, uno de los primeros episodios ocurrió cuando el superior le pidió que le acompañara en un vehículo oficial para realizar una vigilancia. Durante el trayecto, desvió el coche hacia un descampado y allí la obligó a practicarle una felación.

Los abusos, asegura, no se limitaron al ámbito laboral. El hombre llegó a presentarse por la noche en su domicilio y, en una ocasión, tras rechazarle, la tiró al suelo y la violó. “Se levantó subiéndose los pantalones y me dijo: ‘Ves, no pasa nada’”, relata completamente rota a las cámaras de 'Informativos Telecinco'.

Su pesadilla y estas situaciones de agresiones y de abusos sexuales se prolongaron durante años. En una de estas violaciones, su superior la dejó embarazada y la presionó para que abortara. “Me decía: ‘Saca eso de ahí, no te lo repito más. Vas a abortar ya’”, recuerda conmocionada.

Las consecuencias psicológicas que sufrió Carolina durante estos cuatro años fueron devastadoras. La exagente cuenta que llegó a pesar apenas 43 kilos y que su vida personal y profesional se derrumbó. “Era un esqueleto andante. Me provocaba ansiedad y miedo incluso salir a la calle”, explica.

Según su relato y como puede confirmar su abogada Laura Pérez Botella, algunos compañeros fueron testigos de parte de lo que ocurría, pero nadie intervino. Ella misma tampoco denunció durante años por miedo a perder su carrera.

Sin embargo, Carolina contó con el apoyo de dos agentes que llegaron a informar de la situación, pero el caso fue archivado. “Al que dio parte le abrieron un expediente y a mí me apartaron del despacho de violencia de género”, señala. “Si hablas, te castigan”.

Finalmente, Carolina recibió el apoyo de UGC y decidió presentar denuncia. El tribunal acabó condenando al guardia civil a 19 años de prisión. Aun así, la exagente no lo vive como una victoria. “Nadie me diga que me alegre de que se pudra en la cárcel. Aquí lo único que hay son dos perdedores”, afirma entre lágrimas mientras recuerda, además, que el condenado tiene "dos hijas".

Su objetivo ahora es que su historia sirva para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. “Que mi sentencia de 19 años sirva para que los que miran hacia otro lado entiendan que su silencio también les hace cómplices”, concluye en su conversación con 'Informativos Telecinco'.