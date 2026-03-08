Logo de telecincotelecinco
Accidente de tráfico

Muere un motorista de 35 años tras caerse y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Ambulancias y furgoneta policial en San Juan de Alicante
Una ambulancia se desplazó al siniestro para confirmar el fallecimiento - Archivo. Ayto de San Juan de Alicante

  • El accidente de tráfico se ha producido a las 6:58 horas en la carretera A-70 en San Juan de Alicante

  • La víctima mortal circulaba con su moto entre los kilómetros 19 y 20 de la autovía de circunvalación de Alicante

AlicanteUn motorista de 35 años ha muerto este domingo 8 de marzo tras caerse primero en la calzada y ser arrollado por varios vehículos inmediatamente después en la provincia de Alicante.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el accidente de tráfico que sufrió inicialmente se registró a las 6:58 horas en la carretera A-70, a la altura de San Juan de Alicante.

Concretamente, el hombre circulaba por la autovía de circunvalación entre los puntos kilométricos 19 y 20. Por causas desconocidas, se desestabilizó y se cayó de su moto sobre el asfalto.

No pudieron esquivar al motorista, atropellándolo

El resto de conductores que pasaban por allí en esos instantes no pudieron esquivarlo, atropellándolo. El CICU movilizó a una ambulancia del SAMU, pero los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

