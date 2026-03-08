El accidente de tráfico se ha producido a las 6:58 horas en la carretera A-70 en San Juan de Alicante

La víctima mortal circulaba con su moto entre los kilómetros 19 y 20 de la autovía de circunvalación de Alicante

AlicanteUn motorista de 35 años ha muerto este domingo 8 de marzo tras caerse primero en la calzada y ser arrollado por varios vehículos inmediatamente después en la provincia de Alicante.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el accidente de tráfico que sufrió inicialmente se registró a las 6:58 horas en la carretera A-70, a la altura de San Juan de Alicante.

Concretamente, el hombre circulaba por la autovía de circunvalación entre los puntos kilométricos 19 y 20. Por causas desconocidas, se desestabilizó y se cayó de su moto sobre el asfalto.

No pudieron esquivar al motorista, atropellándolo

El resto de conductores que pasaban por allí en esos instantes no pudieron esquivarlo, atropellándolo. El CICU movilizó a una ambulancia del SAMU, pero los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.