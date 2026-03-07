Cinco heridos en varias colisiones de vehículos en la carretera A-601 por una granizada en Segovia
Un turismo con tres ocupantes se salió de la vía y volcó poco antes de las 17:24 horas en Cuéllar, Segovia
Entre los afectados en los accidentes, aunque de manera leve, hay dos niños de uno y tres años
SegoviaCinco viajeros han resultado heridos de diversa consideración al producirse diferentes colisiones de vehículos en la carretera A-601 a su paso por la localidad de Cuéllar (Segovia), debido a una granizada.
En este fin de semana de inestabilidad en parte del país, la tormenta ha sorprendido a los conductores que circulaban por la citada vía, poco antes de las 17:24 horas, cuando emergencias recibió numerosas llamadas.
Según han informado fuentes del 112 de Castilla y León a Europa Press, los testigos trasladaban que habían ocurrido distintos accidentes a la altura del kilómetro 55.
Salida y vuelco de un coche con dos niños dentro
En uno de ellos, un coche se había salido de la vía y había volcado en ese punto kilométrico sentido Valladolid y tres personas, una mujer de 34 años junto a dos menores de uno y tres años habían resultado heridos, en principio leves.
En el otro sentido, en dirección Segovia, también alertaban de choques múltiples e indicaban que había unos siete u ocho vehículos implicados. De estos siniestros, un adulto y otro menor de edad se había visto afectado.
Ante los avisos, se llamó a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar y a los bomberos de Segovia. Todos fueron evacuados a hospitales.