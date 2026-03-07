Un turismo con tres ocupantes se salió de la vía y volcó poco antes de las 17:24 horas en Cuéllar, Segovia

Entre los afectados en los accidentes, aunque de manera leve, hay dos niños de uno y tres años

Compartir







SegoviaCinco viajeros han resultado heridos de diversa consideración al producirse diferentes colisiones de vehículos en la carretera A-601 a su paso por la localidad de Cuéllar (Segovia), debido a una granizada.

En este fin de semana de inestabilidad en parte del país, la tormenta ha sorprendido a los conductores que circulaban por la citada vía, poco antes de las 17:24 horas, cuando emergencias recibió numerosas llamadas.

PUEDE INTERESARTE Una joven de 20 años muere y tres resultan heridos al chocar un turismo contra un muro en Nava de la Asunción, Segovia

Según han informado fuentes del 112 de Castilla y León a Europa Press, los testigos trasladaban que habían ocurrido distintos accidentes a la altura del kilómetro 55.

Salida y vuelco de un coche con dos niños dentro

En uno de ellos, un coche se había salido de la vía y había volcado en ese punto kilométrico sentido Valladolid y tres personas, una mujer de 34 años junto a dos menores de uno y tres años habían resultado heridos, en principio leves.

PUEDE INTERESARTE Un joven muerto y tres heridos graves en un accidente de tráfico en Fuenlabrada, Madrid

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el otro sentido, en dirección Segovia, también alertaban de choques múltiples e indicaban que había unos siete u ocho vehículos implicados. De estos siniestros, un adulto y otro menor de edad se había visto afectado.

Ante los avisos, se llamó a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar y a los bomberos de Segovia. Todos fueron evacuados a hospitales.