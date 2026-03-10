Alberto Rosa 10 MAR 2026 - 17:01h.

Los vecinos de un edificio dieron el aviso de emergencia al ver que alguien había vaciado un extintor en las escaleras del inmueble

Lo que parecía una noche de lunes tranquila en Cáceres acabó en susto para más de uno, tras percatarse de la presencia de bomberos y otros cuerpos de seguridad que habían acudido hasta el lugar por una broma de mal gusto.

Tal y como informa ‘El Periódico de Extremadura’, los vecinos del número 1 de la avenida de Alemania contactaron con los bomberos a eso de las 23:30 horas de la noche porque alguien había vaciado un extintor en las escaleras del inmueble.

Tras el susto que se llevaron los vecinos, no dudaron en llamar a los bomberos pensando que había fuego en el edificio. Sin embargo, cuando los trabajadores llegaron al lugar, se dieron cuenta de que no había ocurrido nada. Ni fuego, ni emergencia.

Los peligros de vaciar un extintor

“Fue una broma de mal gusto que puede acarrear graves consecuencias”, ha señalado al citado medio Juan Pastor, jefe de guardia del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres).

“Lo primero, por la movilización de los efectivos. Lo segundo, porque ahora se ha gastado un extintor entero que tiene que estar operativo. A parte de la responsabilidad judicial, que no sé si la policía habrá iniciado alguna investigación, puede conllevar problemas muy graves. Es importantísimo no gastar bromas de este tipo", añade Pastor.

El bombero alerta también de los peligros de vaciar el polvo químico seco de los extintores, ya que puede ser irritante y peligroso si es inhalado, provocando asfixia, tos y problemas respiratorios, además de la pérdida de visibilidad que supone la descarga del extintor. “Fue disparado en las escaleras, imagínate si hay alguien bajando en ese momento", explica Pastor. El polvo químico de los extintores también es corrosivo para equipos electrónicos y deja residuos difíciles de limpiar. Tras usarse se recomienda ventilar y usar mascarillas.