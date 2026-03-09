Las llamas se originaron en una tienda de vapeadores en la histórica calle Union y se extendieron al edificio, que data de 1851

El fuego obligó a la evacuación del 'Hotel Voco Grand Central', situado en las inmediaciones de la estación central de Glasgow

Un incendio en el centro de la ciudad escocesa de Glasgow ha calcinado y provocado el derrumbe de la cúpula de un edificio victoriano contiguo estación de tren Glasgow Central y ha destruido varios comercios en los bajos comerciales. A consecuencia del fuego, los servicios de la estación se han visto obligados a interrumpirse y se ha procedido a la evacuación de un hotel cercano.

El incendio, que no ha dejado víctimas, comenzó la tarde del domingo 8 de marzo en una tienda de vapeadores en la histórica calle Union. Las llamas se extendieron al edificio, que data de 1851 y cuya cúpula ha sucumbido al fuego varias horas después, pese a las labores de los más de 60 bomberos desplazados, según ha informado la cadena británica BBC. Ante el suceso, el Servicio de Bomberos escocés, anunció el despliegue de "15 vehículos contra incendios y recursos especializados".

Locales calcinados y cierre de la estación

"Los bomberos continúan trabajando para extinguir un gran incendio en un edificio en Union Street", señaló portavoz de Bomberos en un comunicado del servicio, que ha recomendado a la población evitar la zona y a los residentes que mantengan las ventanas de sus domicilios cerradas. "No se han registrado víctimas y los equipos permanecen en el lugar", apuntó.

El fuego terminó por calcinar una peluquería y una cafetería, además de la tienda en la que se originó y obligó a la evacuación del 'Hotel Voco Grand Central', situado en las inmediaciones de la estación.

A este respecto, a raíz del incendio, la red de ferrocarril escocesa ha anunciado que "la Estación Central de Glasgow permanece cerrada hasta nuevo aviso, con todos los servicios suspendidos tras el incendio en el centro de la ciudad el domingo".

En consecuencia, la operadora pública 'ScotRail' ha afirmado en un comunicado que ninguno de sus trenes se detendrá en los andenes: "Lamentablemente, no podremos operar servicios de tren hacia o desde la planta alta de Glasgow Central mañana tras el impacto del gran incendio cerca de la estación. Nuestros trenes que operan a través de la planta baja de Glasgow Central continuarán funcionando, pero no pararán en la estación", ha declarado su director de servicios, Mark Ilderton.

Por su parte, el primer ministro de Escocia, John Swinney, se ha mostrado "profundamente preocupado por el incendio ocurrido esta noche cerca de la Estación Central de Glasgow y muy agradecido a todos los servicios de emergencia que están respondiendo". "Por favor, sigan las recomendaciones de viaje, eviten la zona y manténganse a salvo", ha agregado en una publicación en redes sociales.