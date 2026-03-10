Fallece un peatón en silla de ruedas atropellado por un camión que maniobraba marcha atrás en Campo Real, en Madrid
El atropello ocurrió cuando el vehículo realizaba una maniobra marcha atrás y los sanitarios no pudieron reanimar a la víctima
Un hombre de unos 65 años que se desplazaba en silla de ruedas ha fallecido este martes en la localidad madrileña de Campo Real tras ser atropellado por un camión que realizaba una maniobra marcha atrás.
El accidente se produjo sobre las 11:10 horas en la calle Carretera de Villar del Olmo, según han informado los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SUMMA 112, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.
Los sanitarios intentaron reanimar a la víctima sin éxito
En la intervención también participaron efectivos de Protección Civil de Campo Real y del SUREM-PC 112, que colaboraron en las primeras asistencias mientras llegaban los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local del municipio se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.
Según las primeras informaciones, el camión se encontraba realizando una maniobra de marcha atrás cuando arrolló al hombre, que se desplazaba por la zona en su silla de ruedas. El conductor no habría visto a la víctima hasta que el atropello ya se había producido.
El accidente ocurrió cuando el camión maniobraba marcha atrás
Tras el suceso, el conductor del camión fue atendido por un psicólogo del SUMMA 112, mientras las autoridades investigan cómo ocurrió el accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad durante la maniobra.
El suceso ha causado conmoción en este municipio del este de la Comunidad de Madrid, donde vecinos y servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar la precaución con vehículos pesados en zonas urbanas, especialmente cuando realizan maniobras con visibilidad limitada.