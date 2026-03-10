El atropello ocurrió cuando el vehículo realizaba una maniobra marcha atrás y los sanitarios no pudieron reanimar a la víctima

Compartir







Un hombre de unos 65 años que se desplazaba en silla de ruedas ha fallecido este martes en la localidad madrileña de Campo Real tras ser atropellado por un camión que realizaba una maniobra marcha atrás.

El accidente se produjo sobre las 11:10 horas en la calle Carretera de Villar del Olmo, según han informado los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SUMMA 112, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

PUEDE INTERESARTE Apuñalan a un hombre a la salida de una centro islámico en Madrid

Los sanitarios intentaron reanimar a la víctima sin éxito

En la intervención también participaron efectivos de Protección Civil de Campo Real y del SUREM-PC 112, que colaboraron en las primeras asistencias mientras llegaban los sanitarios. La Guardia Civil y la Policía Local del municipio se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

PUEDE INTERESARTE El espacio homenaje a las víctimas del 11M en Atocha incorpora un espacio para velas y flores y una nueva placa

Según las primeras informaciones, el camión se encontraba realizando una maniobra de marcha atrás cuando arrolló al hombre, que se desplazaba por la zona en su silla de ruedas. El conductor no habría visto a la víctima hasta que el atropello ya se había producido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El accidente ocurrió cuando el camión maniobraba marcha atrás

Tras el suceso, el conductor del camión fue atendido por un psicólogo del SUMMA 112, mientras las autoridades investigan cómo ocurrió el accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad durante la maniobra.

El suceso ha causado conmoción en este municipio del este de la Comunidad de Madrid, donde vecinos y servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar la precaución con vehículos pesados en zonas urbanas, especialmente cuando realizan maniobras con visibilidad limitada.