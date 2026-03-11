Muere un joven durante un tiroteo en la barriada del Príncipe en Ceuta

El joven, cuya identidad no ha trascendido, ha muerto a primera hora de este miércoles en el Hospital Universitario de Ceuta, adonde fue trasladado

Un joven ha fallecido en Ceuta como consecuencia de la gravedad de las heridas producidas durante un tiroteo ocurrido en la barriada del Príncipe. La Policía Nacional está investigando el violento incidente en el que participaron varias personas con pasamontañas .

El tiroteo tuvo lugar esta madrugada cuando varias personas llegaron a la conflictiva barriada con los rostros cubiertos con pasamontañas y comenzaron a disparar, según han informado a EFE fuentes policiales. El joven fallecido recibió un disparo y fue trasladado al Hospital Universitario de la ciudad ceutí, en un vehículo particular, donde falleció a primera hora de este miércoles.