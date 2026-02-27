Europa Press Redacción Euskadi 27 FEB 2026 - 16:26h.

La víctima, un hombre de 61 años, se encuentra ingresada en el Hospital de Arrasate para su intervención

La Ertzaintza investiga unos hechos ocurridos este viernes en Arrasate, donde un hombre ha resultado herido por un arma de fuego. Otro hombre ha sido detenido al mediodía por su posible implicación en lo ocurrido, tras presentarse en dependencias policiales de la localidad guipuzcoana al ser requerido por los agentes de la Policía autonómica.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las 11.30 horas de este viernes, agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza se han dirigido al aviso de que había un hombre herido en el portal de un inmueble de la calle San Josepe, en el barrio de San Andrés de Arrasate. Al parecer, presentaba una herida por arma de fuego y ha sido trasladado por un familiar al Hospital del Alto Deba.

El detenido es un varón de 55 años

La Ertzaintza ha movilizado al lugar de los hechos a patrullas de Protección Ciudadana y Patrullas de Respuesta Inmediata, PRI, de la Brigada Móvil, para asegurar la zona y constatar que no había más personas afectadas en el incidente.

Las primeras investigaciones sobre lo ocurrido han permitido a los agentes identificar a un hombre, un varón de 55 años, que ha sido detenido en dependencias policiales de Deba Urola por su presunta implicación en los hechos.

La víctima, un hombre de 61 años, se encuentra ingresada en el Hospital de Arrasate, donde va a ser intervenido. La Ertzaintza continúa con las gestiones para determinar las causas de los hechos que se investigan.