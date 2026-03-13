Carlos Plá Valencia, 13 MAR 2026 - 14:11h.

El sospechoso se ganaba la confianza de los padres y posteriormente embaucaba a las menores con las que contactaba y les ofrecía trabajar en el negocio a cambio de dinero

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un hombre de 43 años como presunto autor de tres delitos de agresiones sexuales a menores y un delito de distribución de pornografía infantil.

El sospechoso aprovechaba su negocio para ganarse la confianza de los padres y posteriormente embaucar a las menores con juegos, pinturas, pegatinas, regalos y chocolatinas.

En el registro efectuado se han intervenido gran cantidad de indumentaria pornográfica y sexual, la mayoría de talla pequeña, numerosos juguetes y útiles para diferentes prácticas sexuales, un ordenador y otros efectos de carácter incriminatorio.

La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por el padre de una de las víctimas, donde hacía constar los tocamientos que habría sufrido la menor por parte de un conocido.

Es entonces cuando los agentes, a través de la realización de diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que el sospechoso, propietario de un establecimiento, se valía de su negocio para contactar con las menores, llegando a proponerles que le ayudaran en el almacén a cambio de dinero, incluso ofrecerles que se pusieran vestidos que, según él, les quedarían muy bien.

Cinco víctimas, aunque solo han denunciado tres de ellas

Ante la gravedad de los hechos, y continuando con las labores de investigación, los agentes constataron la existencia de cinco presuntas víctimas, aunque hasta el momento solo han denunciado tres.

Por todo ello, se ha realizado esta semana la entrada y registro del domicilio del sospechoso, así como también la inspección del establecimiento del cual era propietario. Entre los efectos intervenidos se encuentran gran cantidad de indumentaria pornográfica y sexual, la mayoría de talla pequeña, numerosos juguetes y útiles para diferentes prácticas sexuales, un ordenador y otros efectos de carácter incriminatorio, procediendo a su inmediata detención.

El detenido, con antecedentes policiales, tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión.