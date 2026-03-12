Las menores tuteladas habrían abandonado la supervisión del centro, permaneciendo desaparecidas durante unos días

Los denunciantes sostienen que las menores tuvieron relaciones sexuales con hombres

Los padres de una menor tutelada y los colectivos Gaveta 20A y Arcan (Asamblea Reivindicativa Canaria) presentaron el pasado miércoles 11 de marzo una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, para que se investiguen las presuntas agresiones sexuales a tres menores tuteladas por el Gobierno de Canarias en un centro de protección gestionado por Aldeas Infantiles en Tenerife.

Los denunciantes señalan que los hechos se produjeron el 16 de febrero cuando fueron trasladadas a los actos nocturnos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Durante esa salida, autorizada también por el Cabildo, las menores habrían abandonado la supervisión del centro, permaneciendo desaparecidas durante unos días.

En España "el consentimiento no es suficiente"

Durante el tiempo que las menores estuvieron sin localizar, los denunciantes sostienen que estas tuvieron relaciones sexuales con hombres, desconociendo la edad de estos y las circunstancias que llevaron a las jóvenes a realizar tales acciones.

Tras la desaparición de las menores, apuntan que no se habrían activado de manera inmediata los protocolos médicos y forenses que habitualmente se aplican en situaciones de posible agresión sexual, pues en España "el consentimiento no es suficiente cuando son menores de 16 años".

Según los denunciantes, no se habría producido un traslado inmediato a un centro sanitario ni la recogida de posibles pruebas biológicas, lo que podría haber supuesto la pérdida de evidencias relevantes para esclarecer lo sucedido.

"Graves irregularidades" de las administraciones responsables

"Estamos hablando de niñas de 14 y 15 años bajo tutela pública. Cuando aparecieron, lo primero que debía haberse hecho era activar inmediatamente los protocolos médicos y de protección. Eso no ocurrió", señalan los denunciantes.

Igualmente subrayan que el eje principal de la denuncia no se centra únicamente en los posibles hechos de carácter sexual ocurridos durante la desaparición, y quieren poner el énfasis también en las "graves irregularidades" que podrían haberse producido en la actuación de las administraciones responsables de su tutela y del centro que gestiona su custodia.

Comparecer ante el Parlamento de Canarias

En particular, se cuestiona la decisión de permitir que menores tuteladas acudieran a un evento nocturno multitudinario de carácter adulto, la pérdida de supervisión que permitió su desaparición durante dos días, la negación de derechos que asisten a las menores, y, sobre todo, la "aparente" ausencia de activación inmediata de los protocolos médicos y de protección tras su aparición, circunstancias que, de confirmarse, "evidenciarían fallos muy graves en el sistema público de protección de menores".

Además de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, se pide que la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y las personas responsables del sistema de protección de menores del Ejecutivo autonómico, del Cabildo de Tenerife y de la entidad gestora del centro donde residían las menores, comparezcan ante el Parlamento de Canarias.

"Lo que está en juego no es solo este caso concreto, sino el funcionamiento del sistema de protección de menores en Canarias. Si una menor tutelada puede desaparecer dos días y después no se activan los protocolos básicos de protección, estamos ante un problema institucional muy grave", señalan.