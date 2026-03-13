Muere un hombre de 76 años atropellado por una furgoneta tipo 'pick-up' en Aldehuela de la Bóveda, Salamanca

El hombre ha sido atropellado en el kilómetro 276 de la carretera N-620 en Aldehuela de la Bóveda, en Salamanca

El centro de emergencias recibió el aviso del suceso a las 20:48 horas

Un hombre de 76 años ha muerto este jueves 12 de marzo al ser atropellado por una furgoneta del tipo 'pick-up' en el kilómetro 276 de la carretera N-620 en Aldehuela de la Bóveda, en Salamanca.

El centro de emergencias recibió el aviso a las 20:48 horas con la solicitud de asistencia para un hombre inconsciente que había sido arrollado por un vehículo.

No pudieron salvarle

Después de recibir la alerta del suceso, hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Matilla de los Caños del Río, quienes han confirmado que el hombre atropellado ha fallecido debido a las heridas provocadas por el impacto que resultaron de alta gravedad.

Continúa la investigación

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como las circunstancias que han provocado este atropello mortal en la red viaria salmantina.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro y regular la circulación en la zona afectada.