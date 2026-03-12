Claudia Barraso 12 MAR 2026 - 21:14h.

El estudiante que conducía el vehículo que atropelló al profesor fallecido en Georgia rompe su silencio y se pronuncia sobre la tragedia

Jason Hughes, el profesor de 40 años muerto por la broma del papel higiénico de sus alumnos: salió mal y terminó atropellado

El estudiante de tan solo 18 años que está acusado de homicidio de primer grado tras atropellar a su profesor de matemáticas en la comunidad americana de Georgia cuando solo trataban de gastarle una broma, se ha pronunciado sobre lo sucedido y sobre la muerte de Jason Hughes.

El profesor falleció el pasado 6 de marzo. Su muerte generó mucha conmoción y polémica al saber cómo se produjo el atropellamiento. Jayden Wallace, el estudiante que conducía el vehículo, ha compartido un comunicado a través de su abogado que ha recogido en declaraciones ‘ABC News’.

“Junto con el resto de nuestra familia, Jay expresa su más profundo pesar y su más sincera disculpa a la familia Hughes: ‘Me comprometo a vivir el resto de mi vida de una manera que honre la memoria del profesor Hughes. Nunca será olvidado”. De la misma manera, han confirmado que tanto la familia como el acusado se encuentran de luto por su pérdida.

El profesor sabía que iban a hacerle la broma

En declaraciones anteriores al mismo medio, la familia de Hughes dijo que el profesor “sabía de la broma y estaba emocionado por pillas a los estudiantes en el acto”. La Oficina del Sheriff confirmó que el profesor tropezó y cayó a la carretera cuando los estudiantes ya se habían subido al vehículo y salieron corriendo. Entonces fue cuando se produjo el atropello.

Tanto el joven que atropelló a Hughes como el resto de alumnos le hicieron los primeros auxilios al darse cuenta de lo que había ocurrido, pero el profesor falleció en el hospital. Todos ellos fueron acusados de invasión de propiedad privada y de tirar basura en propiedad privada, delitos menores. Los cinco adolescentes fueron liberados bajo fianza.

Sin embargo, el joven que conducía el vehículo que atropelló y mató al profesor, está acusado de un delito de homicidio de primer grado. Además, los otros jóvenes también podrían enfrentarse a un delito de allanamiento ilegal.