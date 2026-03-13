La Fiscalía solicita 10 años y un día de prisión para un acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 18 de marzo, a R.M.S., para quien la Fiscalía pide una pena de 10 años y un día de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años contra una menor de 15 años con la que mantenía una relación sentimental.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, a finales del mes de noviembre de 2020 R.M.S., que contaba con 21 años en ese momento, comenzó una relación sentimental con A., quien en ese momento tenía 15 años.

Desde el mes de diciembre del año 2020 hasta el 16 de enero de 2021, R.M.S., actuando con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y siendo plenamente consciente de que A. tenía 15 años, mantuvo en diversas ocasiones relaciones sexuales con penetración con ella, dándose las relaciones sexuales en el interior del domicilio de la madre del acusado.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para R.M.S. la pena de 10 años y un día de prisión, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de A. durante 15 años, una medida de libertad vigilada de 5 años y la inhabilitación durante 3 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.