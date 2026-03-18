Europa Press Agencia EFE 18 MAR 2026 - 18:43h.

El hombre ha aparecido flotando en el río Guadiana a la altura del puerto de La Laja, en El Granado en Huelva.

Los restos podrían coincidir con la persona desaparecida el 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana tras caer al río desde un bote.

Compartir







Los bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años encontrada flotando en el río Guadiana a la altura del puerto de La Laja, en El Granado (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, un testigo alertó a las 12.20 horas del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja. Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los Bomberos han procedido al rescate del cuerpo sin vida hasta la llegada del forense para el levantamiento del cadáver. La víctima es un hombre de 57 años, sin que de momento hayan trascendido las causas que han rodeado su muerte.

Desde la Guardia Civil han indicado que el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para su correspondiente autopsia con el fin de proceder a su identificación y esclarecer las circunstancias de los hechos. Asimismo, han precisado que se está investigando si los restos mortales hallados podrían coincidir con la persona desaparecida el 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana tras caer al río desde un bote.