La policía y la familia surcoreana siguen manteniendo un contacto telefónico

La agente, que se encontró al hombre sin pulso, le realizó esta maniobra de reanimación torácica durante más de 15 minutos

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Montserrat es una montaña sagrada. Y a fe que lo fue para un turista coreano que cayó desplomado al suelo. Estuvo así durante varios minutos sin que la gente que lo rodeaba supiera actuar. Hasta que una agente de la Policía Nacional fuera de servicio que también visitaba la Abadía de Montserrat actuó de inmediato. Se identificó como agente y le hizo una reanimación torácica durante más de 15 minutos hasta que llegó la ambulancia.

La mujer, que encontró actuó con el hombre inconsciente en el suelo consiguió que el varón, de unos 60 años de edad, recuperase el pulso, salvando así su vida. En ese mismo instante, sus conocimientos en protocolo hicieron el resto. La policia siguió con las compresiones torácicas, hasta que finalmente y tras unos minutos tensos, se personó una ambulancia del SEM, que se encargó de trasladar al paciente hasta el hospital.

El hombre, de nacionalidad surcoreana, se encontraba de vacaciones en la ciudad con su mujer y fue trasladado al hospital de Bellvitge (Barcelona) donde días más tarde pudo desplazarse la agente, para interesarse por el estado de salud del varón, el cual se estaba recuperando acompañado por su mujer y su hija, según adelanta El Periódico. El abrazo de agradecimiento fue de los que dejan huella y la visita quedó inmortalizada en una foto para el recuerdo de un pequeño milagro.

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La policía y la familia surcoreana siguen manteniendo un contacto telefónico. El pasado día 26 de febrero, el varón recibió el alta médica del Hospital de Bellvitge y tras su recuperación acordaron continuar manteniendo un contacto.