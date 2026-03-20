Los pequeños sufrieron heridas por quemaduras y uno de ellos fue evacuado a la unidad de quemados del Hospital la Fe de Valencia

Investigan las circunstancias que han provocado el problema con el lanzamiento de esos fuegos artificiales

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ValenciaSusto y sobresalto, con varios niños heridos, en la en la ‘cremà’ de una falla infantil en Alberic, Valencia, donde un problema con los fuegos artificiales provocó que una parte saliesen disparados contra el público. Según se investiga, una de las cajas del material pirotécnico pudo volcarse o sufrir algún desperfecto, provocando con ello el accidente.

Según informa Levante-EMV, serían un total de seis los niños que han sufrido heridas por quemaduras, en principio de carácter leve, pero que han requerido el traslado inmediato de los pequeños para proporcionarles asistencia sanitaria. Uno de ellos, de hecho, ha tenido que ser evacuado al Hospital la Fe de Valencia, por precaución.

Los niños heridos, integrante de la falla

Según el citado medio, todos los niños que han resultado heridos forman parte de la falla y el traslado hospitalario de uno de ellos ha estado motivado también porque apenas tiene “un par de años”.