La mujer del presidente del Gobierno ha declarado este martes ante la Fiscalía Europea

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha declarado este martes ante la Fiscalía Europea que no recordaba haber escrito una carta de recomendación para Juan Carlos Barrabés hasta que salió en la prensa.

También ha asegurado que su relación con el empresario era profesional y no de amistad. Begoña Gómez estaba llamada en calidad de testigo en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europea para esclarecer si cometió alguna irregularidad en la adjudicación de dos contratos públicos a una UTE de la que formaba parte una empresa de Barrabés.

La Fiscalía Europea citó Begoña Gómez a declarar como testigo en la investigación abierta al empresario Juan Carlos Barrabés y un directivo de Red.es por denuncias de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos que recibieron la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, aludió a esta citación en el recurso de reforma presentado contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que propuso que un jurado popular asuma el procedimiento contra Begoña Gómez, que se investiga en un juzgado madrileño.

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La defensa de Begoña Gómez ha empleado esta citación, en calidad de testigo, para subrayar que la esposa de Pedro Sánchez no está siendo investigada por los contratos adjudicados a empresas de Barrabés, a los que sin embargo el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid alude en su auto, pese a no forma parte del procedimiento.