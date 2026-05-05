Roma afirma que los "ataques" contra el pontífice no son "útiles para la causa de la paz"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al Papa León XIV, asegurando que su postura sobre Irán “está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, a pocos días de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Roma y el Vaticano.

Críticas por la cuestión nuclear iraní

“El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno”, afirmó Trump en una entrevista con la cadena conservadora Salem News Channel.

El mandatario añadió que esta postura, en su opinión, “está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”.

Italia responde en defensa del pontífice

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha rechazado estas declaraciones y ha defendido al pontífice.

Los “ataques contra el jefe y guía espiritual de la Iglesia católica no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz”, señaló en redes sociales.

Además, reafirmó su apoyo al Papa: “los suyos son testimonios en favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad”, subrayando que esta visión es compartida por el Gobierno italiano.

Respuesta desde el Vaticano

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha restado importancia a la polémica y ha indicado que el pontífice “sigue en su camino” de “predicar el Evangelio”, según recoge Vatican News.

El Papa León XIV nunca ha apoyado que Irán posea armas nucleares. Su posición se centra en el rechazo a la guerra y a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, instando a las partes a alcanzar un alto el fuego y retomar el diálogo diplomático.