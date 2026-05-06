El PP espolea al Gobierno por el crucero con el brote de hantavirus: califica de "confusión" "inaceptable"

El crucero con hantavirus, en directo: el médico contagiado no será trasladado a Canarias como estaba previsto
Se suspende el traslado del médico del crucero que estaba previsto su traslado a un hospital de Canarias
La naviera del MV Hondius mantiene su plan de viajar a Canarias tras la confirmación de España a acoger la embarcación
España ha aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional. Finalmente, el médico, contagiado, no será trasladado a tierra y permanecerá a bordo del barco, según ha informado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, a La Mirada Crítica.
Fuentes del Ministerio de Sanidad. El Gobierno ha informado que el crucero desembarcará en Tenerife, en respuesta a la petición de la agencia de salud de Naciones Unidas, que apela al cumplimiento del Derecho Internacional y al espíritu humanitario. El Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del 'MV Hondius', que se encuentra en situación grave, y estaba previsto que fuera trasportado a Canarias en un avión hospitalizado, que finalmente se ha suspendido sin explicación.
El Gobierno dará a conocer los detalles del protocolo del traslado tan pronto como sean definidos por OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). El ECDC realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. Una vez sea determinado, el resto de pasajeros y tripulación seguirán rumbo Canarias, donde esperan llegar en tres o cuatro días.
Sanidad confirma que el crucero desembarcará en la isla de Tenerife
El ministerio de Sanidad ha confirmado que el crucero holandés, donde se ha desatado un brote hantavirus y está fondeado frente a su capital, Praia, desembarcará a todos los pasajeros en Tenerife. La llegada está prevista para dentro de tres o cuatro días.
(Fuente RTVE)
El avión medicalizado español para trasladar al médico del crucero no ha despegado
El Gobierno de España ha confirmado que se mantiene el operativo del traslado del médico, que se encuentra contagiado en estado grave, aunque no ha dado detalles de cuándo se realizará. Por el momento, el avión medicalizado español para trasladar al médico del crucero no ha despegado rumbo a Cabo Verde.
(Fuente: RTVE)
Suspenden el traslado del médico del crucero, en estado grave
El médico del crucero holandés MV Hondius, contagiado a bordo por el brote de hantavirus que se ha desatado a bordo, no será trasladado a Canarias, como estaba previsto inicialmente, según ha informado, este miércoles, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello al Programa de Telecinco, La Mirada Crítica. El sanitario se encuentra en estado grave.