El PP espolea al Gobierno por el crucero con el brote de hantavirus: califica de "confusión" "inaceptable"

Zoe Armenteros 06 MAY 2026 - 08:31h.

Se suspende el traslado del médico del crucero que estaba previsto su traslado a un hospital de Canarias

La naviera del MV Hondius mantiene su plan de viajar a Canarias tras la confirmación de España a acoger la embarcación

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España ha aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional. Finalmente, el médico, contagiado, no será trasladado a tierra y permanecerá a bordo del barco, según ha informado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, a La Mirada Crítica.

Fuentes del Ministerio de Sanidad. El Gobierno ha informado que el crucero desembarcará en Tenerife, en respuesta a la petición de la agencia de salud de Naciones Unidas, que apela al cumplimiento del Derecho Internacional y al espíritu humanitario. El Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del 'MV Hondius', que se encuentra en situación grave, y estaba previsto que fuera trasportado a Canarias en un avión hospitalizado, que finalmente se ha suspendido sin explicación.

El Gobierno dará a conocer los detalles del protocolo del traslado tan pronto como sean definidos por OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). El ECDC realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. Una vez sea determinado, el resto de pasajeros y tripulación seguirán rumbo Canarias, donde esperan llegar en tres o cuatro días.