Meloni lanza un mensaje: “Verificar antes de creer, y creer antes de compartir"

El Gobierno aprobará en mayo la ley para regular el derecho al honor en las redes sociales y contra las 'deepfakes'

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciado la circulación en redes sociales de varias imágenes falsas generadas mediante inteligencia artificial que la muestran en escenas manipuladas y que han sido difundidas como si fueran reales. El episodio, que la dirigente ha atribuido a sectores de la oposición, ha reavivado el debate en redes sociales sobre el uso de los deepfakes y su capacidad para erosionar la reputación pública y distorsionar el debate político, ha desvelado el Corriere.

“En estos días circulan varias fotos falsas mías, generadas con inteligencia artificial y presentadas como reales por algún opositor diligente”, ha escrito Meloni en su cuenta oficial. La jefa del Ejecutivo italiano ha acompañado su denuncia con la observación irónica de que “quien las ha creado, al menos en el caso adjunto, me ha mejorado bastante”. Aún así, lejos de rebajar el tono, subraya la gravedad de un fenómeno que considera creciente. “Con tal de atacar e inventar falsedades, ahora se usa realmente cualquier cosa”, ha añadido.

El mensaje de Meloni no se limita a una queja personal. La primera ministra ha situado el foco en el alcance sistémico de estas prácticas: “Los deepfakes son una herramienta peligrosa, porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no”. En esa advertencia se condensa una preocupación compartida por instituciones y expertos: la democratización de herramientas capaces de generar contenidos hiperrealistas ha rebajado las barreras de entrada a la desinformación sofisticada.

La primera ministra ha apelado directamente a la responsabilidad colectiva, tanto de los usuarios como de las plataformas digitales: “Verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana puede pasarle a cualquiera”. Su mensaje se alinea con las advertencias reiteradas por instituciones europeas sobre la necesidad de reforzar la alfabetización mediática y los mecanismos de control frente a la desinformación.

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Los 'deepfakes' cada vez más realistas y que se modifican en tiempo real serán una de las principales amenazas de 2026, que tendrá a la inteligencia artificial (IA) generativa y de agentes como principales protagonistas tanto en el lado de la defensa como en el de los criminales.

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Así se desprende del informe 'Kaspersky Security Bulletin 2025 Statistics', que recoge las previsiones para el este año de la firma de seguridad Kaspersky, y que incluye entre las principales tendencias la consolidación de los 'deepfakes'.