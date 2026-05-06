El protocolo de España para recibir al crucero del brote del hantavirus, el 'MV Hondius', en Canarias

Canarias vive con nerviosismo y preocupación la llegada de la embarcación mientras el Gobierno canario denuncia la "desinformación"

El crucero con hantavirus, en directo: el médico contagiado no será trasladado a Canarias como estaba previsto

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El ‘MV Hondius’, el crucero del brote del hantavirus que ha causado ya tres muertos de un total de siete casos sospechosos identificados, –según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, atracará finalmente en Canarias. Tras varias jornadas sin concretarse donde recalaría la embarcación, finalmente llegará a las islas en “tres o cuatro días”. Aunque el puerto “aún no ha sido definido”, todo apunta inicialmente a que podría atracar en el de Santa Cruz de Tenerife.

Con el ‘MV Hondius’ en camino, Canarias ya prepara todo el operativo para recibir al crucero; un momento que se espera entre la preocupación y la inquietud, pero que estará rodeado de un protocolo específico para garantizar la máxima seguridad y control frente al brote epidemiológico.

El protocolo de España para recibir al crucero del brote de hantavirus

Sanidad alega que España tiene la "obligación moral y legal" de atender a estas personas, entre las que hay 14 españoles, y así será pese a las reticencias del Gobierno regional. Según la OMS, Cabo Verde no tiene las capacidades para ello y Canarias es el lugar más cercano que sí puede hacerlo. Así lo aseguraba el ejecutivo: “Les diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS”, decía la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa.

De este modo, una vez la embarcación llegue a las islas, será inmediatamente desinfectada y tanto su tripulación como sus pasajeros serán examinados. A partir de ahí, siguiendo el protocolo establecido por la OMS y la Unión Europea, serán trasladados a sus países de origen.

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En el proceso, se tratará de minimizar cualquier contacto con la población local y velar siempre por la seguridad del personal sanitario.

Ante la situación, lo que impera es la urgencia: “Si el virus proviene del barco, cuanto antes salgan todos, mejor. Si proviene de Argentina, tenemos que desescalarles, desembarcarles lo antes posible”, explica el inmunólogo Alfredo Corell en declaraciones a Informativos Telecinco.

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Una vez en Canarias, incide este último, la clave es el orden: “Hay que hacer un desembarco progresivo, por sectores. Personas que no tengan ningún contacto con estos siete casos sospechosos, una vez que pasen su chequeo médico, fuera los primeros. Y así sucesivamente”, apunta.

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Los enfermos serán examinados y, una vez se considere, trasladados a sus países de origen, y en este sentido, incide Corell, aún “estamos en las semanas de incubación, en las que puede aparecer algún caso más”.

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A este respecto, Sanidad asegura que “el proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)”, subrayando que “contará con todas las garantías de seguridad necesarias”.

“Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”, ha señalado el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa en la que, por otro lado, añade: “El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por OMS y el ECDC. Además, informará puntualmente sobre su implementación”.

Al respecto, precisan que “la Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación” y “las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias”.

Canarias, entre el “nerviosismo”, la preocupación y la cautela por la llegada del crucero del hantavirus

Ante la situación, en Canarias se vive con preocupación, pero también cautela, la llegada del crucero. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba ayer que compartía posición con el Gobierno de España tras hablar con la ministra de Sanidad, Mónica García. Ambos entendían, y así lo expresaron públicamente, que no hay razones clínicas que justifiquen el traslado hacia Canarias. Por eso, el acuerdo alcanzado anoche no ha sido bien recibido en el archipiélago: desde el Ejecutivo autonómico aseguran que existen otras alternativas tanto en África como en la península, donde hay unidades médicas más especializadas en el tratamiento de esta enfermedad.

Desde el Gobierno canario, en declaraciones a La Mirada Crítica, en Telecinco, su portavoz Alfonso Cabello, –que ha anunciado que se ha cancelado el traslado del médico contagiado del barco, previsto para su ingreso en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife–, ha denunciado la "falta de información" de la que disponen.

“Esa desinformación hace que haya cierto estado de nerviosismo en términos generales. Desde el Gobierno de Canarias pedimos información clara, efectiva y real, y no que nos vayamos enterando a cuentagotas de cuál es la actualidad por los medios de comunicación”, ha denunciado.

“No sabemos exactamente sobre el virus, si ha mutado o no. No entendemos el cambio de postura sin decirnos las novedades. Nos falta información epidemiológica, sobre protocolos… En estos momentos no tenemos más información”, ha insistido.

No obstante, y tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, “España acogerá la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, tal como confirmaba anoche el Ministerio de Sanidad.