Una patrulla policial se percató de que varios sospechosos estarían realizando el conocido 'método de la siembra'

Los sospechosos emprendieron una huida que les llevó por varias carreteras hasta llegar a la M-45

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La Policía Nacional detuvo el pasado jueves 19 de marzo a cinco sospechosos que trataron de darse a la fuga por el sur de la capital. Durante la persecución, los arrestados llegaron a embestir a varios vehículos, dejando un balance final de ocho agentes con lesiones leves y hasta tres coches patrulla dañados.

Los hechos se produjeron sobre las 18:00 horas cuando una patrulla en Usera se percató de que varios sospechosos estarían realizando el conocido 'método de la siembra', una técnica por la que los delincuentes roban a sus víctimas distrayéndolas con objetos caídos en el suelo.

Todos los detenidos son de nacionalidad peruana

En el momento de los hechos, al detectar la presencia policial, los sospechosos emprendieron una huida que les llevó por varias carreteras del sur de la capital hasta llegar a la M-45, según han relatado fuentes policiales.

Finalmente, el vehículo terminó colisionado con un coche patrulla en la salida 7 de la M-45, a la altura de Marconi. Los agentes procedieron entonces a la detención de los sospechosos, cinco hombres de nacionalidad peruana a los que se les imputa un presunto delito contra el patrimonio.

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Además de la detención de los sospechosos, el suceso se saldó con ocho agentes heridos leves y tres coches patrulla inutilizados. Los agentes fueron atendidos por personal sanitario, si bien sus lesiones no revisten de gravedad.

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¿Cómo funciona el 'método de la siembra'?

El llamado 'método de la siembra', es una forma de robo en la que se ven afectadas, principalmente, las personas de edad avanzada.

Por lo general, el 'modus operandi' de este robo es el de acercarse en grupo a una persona mayor cuando esta se dirige a sacar dinero en un cajero automático para, posteriormente, poder memorizar su PIN. En el momento en el que los delincuentes saben la clave de acceso de la víctima, aseguran a esta que la pantalla del cajero ha sido bloqueada, lo que hace que la persona mayor vuelva a pasar la tarjeta, dejando abierta su cuenta bancaria.

Otra forma de realizar este método es engañar a la víctima diciéndole que se le ha caído algo al suelo, momento en el que los ladronas aprovechan para robar la cartera o el móvil de la persona.