Claudia Barraso 23 MAR 2026 - 16:41h.

Un joven cae por el patio de luces de un edificio de Oviedo tras amenazar a su expareja diciéndole que se iba a suicidar

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Un joven de 19 años, de nacionalidad argentina, ha sido ingresado muy grave en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias tras precipitarse por el patio de luces de un edificio de Oviedo. Los hechos ocurrieron este pasado domingo sobre las ocho de la tarde.

El chico había sido detenido un día antes por un presunto caso de violencia de género, estaba acusado de amenazar a su expareja con un cuchillo en Gijón. Un día después se precipitó por el patio de luces de un edificio, hasta donde acudieron los servicios de emergencias y varias patrullas de la Policía Local de Oviedo, según informa 'El Correo'.

Los vecinos, testigos de la caída del joven, fueron quienes dieron el aviso a las autoridades de que antes del suceso, habían escuchado al joven tener una discusión por teléfono y amenazó a la otra persona con suicidarse: “Vete llamando a una ambulancia, que me voy a suicidar”. La Policía Local comprobó después que esa llamada era con su expareja.

La hermana no sabía nada de él desde que fue detenido

En el piso donde fue encontrado el joven vive su hermana, quien no estaba en el domicilio cuando el joven se cayó por el patio de luces. Cuando llegó hasta el lugar, todavía no se había enterado de la tragedia de su hermano. Ella les contó a los agentes que el joven había sido detenido un día antes y que desde entonces no sabía nada de él.

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El chico sigue ingresado en la UCI. Cuando la policía llegó hasta el edificio, su cuerpo estaba tendido en el suelo y sufría una parada cardiorrespiratoria. Al trasladarse hasta el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo en la parte posterior de la cabeza y una rotura de cadera.