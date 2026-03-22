El hombre que ha matado a Silvia, la mujer tiroteada en plena calle en Zaragoza, llamó a su madre para advertirle que "iba a acabar con todo"

El brutal testimonio de un testigo presencial del asesinato machista de Zaragoza: "Veo que saca una pistola y le pega un tiro"

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ZaragozaAragón sigue conmocionada por el crimen machista que tuvo lugar ayer en Zaragoza. Una mujer era tiroteada por su expareja en plena calle, él después se suicidó. Hoy se ha conocido que el asesino llamó a su madre minutos antes del crimen para comunicarle que "iba a acabar con todo" y ésta llamó a la Policía para decirles que su hijo se iba a suicidar.

Los agentes acudieron a buscarlo al negocio que regentaba, pero él ya estaba en la peluquería de Silvia esperándola para llevar a cabo su plan. Silvia de 50 años, madre de un chico y una chica de 21 y 16 años, es la víctima número 14 de violencia de género en lo que va de año.

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Condena y la repulsa por el asesinato machista

Las instituciones aragonesas han mostrado este domingo su rechazo al asesinato en Zaragoza de una mujer a manos de su expareja con concentraciones en las que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima.

Entre ellas el Gobierno de Aragón, que ha reivindicado, con la lectura de un manifiesto por la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, una respuesta firme frente a la violencia contra las mujeres.

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Antoñanzas ha subrayado además el compromiso del ejecutivo aragonés en la condena de cualquier violencia contra las mujeres y para prevenir estos hechos y proteger, con todos los medios disponibles, a todas las mujeres víctimas de la violencia.

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En este acto se ha recordado que solo hace cinco días, en el mismo lugar, el Gobierno aragonés expresó la condena y la repulsa por el asesinato machista de María Paloma, vecina de Barbastro, y hoy vuelve a hacerlo por el asesinato de Silvia.

También las Cortes de Aragón han convocado un minuto de silencio en rechazo a este crimen machista ante su sede, el Palacio de la Aljafería, al igual que la Delegación del Gobierno en Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

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La mujer asesinada tenía dos hijos, una de ellas menor de edad

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha defendido que frente a la violencia machista no vale condenar todo tipo de violencias ni las "medias tintas" y ha instado a ser "valientes" en decir que la violencia contra las mujeres que ejercen sus parejas o exparejas "es una lacra para la sociedad".

"Todavía estamos consternados por el suceso de ayer, por el terrible asesinato de Silvia en la puerta del establecimiento que regentaba", ha admitido Beltrán, quien ha lamentado el "espíritu macabro" que rodea este asesinato, con un agresor que "considera a la mujer como un objeto y, si no va a ser para él, no puede ser para nadie más".

El agresor la esperó en su lugar de trabajo, le disparó varias veces con un arma deportiva e incluso la remató cuando la víctima ya estaba en el suelo, ha incidido Beltrán, quien ha confirmado que la mujer deja dos hijos, una de ellas menor de edad.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho hincapié en que "no hay ninguna justificación posible ante la violencia, y menos cuando se trata de una violencia que arrebata una vida y destroza una familia", y ha advertido de que estos hechos no son aislados, y en lo que va de año ya son 14 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

"Son cifras insoportables que nos obligan, como sociedad, a no mirar hacia otro lado", ha dicho la alcaldesa antes de defender que las instituciones tienen la responsabilidad de actuar con firmeza, pero también de seguir trabajando en prevención, en protección y en concienciación. "Porque solo desde la unidad y el compromiso colectivo podremos erradicar esta violencia", ha concluido.

El 016 atiende las 24 horas del día

Tras registrarse este crimen machista, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 han ascendido hasta las 14 víctimas. Analizando los datos, 2026 es el peor inicio de año desde 2020.

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicidio

Además, en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.