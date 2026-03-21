Una mujer ha muerto en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado, según informa la Delegación del Gobierno en Aragón

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza

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ZaragozaUna mujer ha fallecido este sábado en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Según informa el medio de comunicación 'Heraldo de Aragón', el hombre "se ha pegado un tiro, pero estaba con vida cuando ha llegado la policía y la asistencia médica. Finalmente, ha fallecido".

Investigan si se trata de un nuevo crimen machista

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata un nuevo crimen machista.

En ese caso, ascenderían a 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y a dos en el caso de Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca).

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El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicidio

Además, en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.