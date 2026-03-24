Hallado el sexto cadáver en la costa de Granada en los últimos diez días

Hallan un sexto cadáver en diez días en la costa granadina, todos en avanzado estado de descomposición

La Fiscalía pide penas de hasta 46 años de prisión para los asesinos del hermano de Begoña Villacís

Compartir







El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este martes en la orilla de la playa de Gualchos-Castell de Ferro, después de que otros cinco cadáveres hayan sido rescatados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días.

Avanzado estado de descomposición

Al igual que en los casos anteriores, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Ha sido encontrado por un vecino que paseaba por la orilla en torno a las doce del mediodía, activándose posteriormente el protocolo judicial, según han detallado fuentes de la Guardia Civil.

Investigación en curso

El pasado sábado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató otro cuerpo en torno a las 20:00 horas, tras recibir un aviso de la presencia de una persona flotando en el agua.

En este nuevo caso, la autopsia será clave para determinar las causas de la muerte e intentar identificar a la víctima, de la que por el momento no han trascendido más datos.

PUEDE INTERESARTE Buscan al cuñado de la mujer fallecida en un tiroteo en Almería como presunto autor del crimen

Seis cadáveres en diez días

Con este hallazgo, ya son seis los cadáveres localizados en esta zona del litoral granadino en los últimos diez días.

Los tres primeros fueron encontrados en la madrugada del pasado 15 de marzo, en un contexto que “posiblemente” estaba vinculado a la llegada de una patera a la playa de Cambriles, según indicó entonces el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hallazgos previos en la zona

El pasado viernes también fue localizado otro cadáver en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en Lújar, tras ser avistado por un vecino que se encontraba en la zona.