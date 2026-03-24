Alberto Rosa Europa Press 24 MAR 2026 - 17:22h.

La Guardia Civil mantiene activo un gran operativo en el Bajo Andarax para localizar al autor de los disparos registrados este martes en Rioja, en Almería

Tiroteo mortal en un cortijo de Almería: una mujer fallece y su marido está en la UCI tras recibir un disparo en la cabeza

Compartir







La Guardia Civil mantiene activo un gran operativo en el Bajo Andarax para localizar al autor de los disparos registrados este martes en Rioja, en Almería, donde una mujer ha perdido la vida y un varón, su pareja sentimental, ha resultado gravemente herido de un disparo, por lo que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press que los agentes han estrechado la búsqueda para poder dar con el supuesto homicida, toda vez que ha confirmado la relación de pareja que había entre la fallecida y el otro varón, que recibió un disparo en la cabeza, por lo que inicialmente se descarta un caso de violencia de género.

PUEDE INTERESARTE Hospitalizado un hombre de 31 años tras ser tiroteado y apalizado en plena calle en Pinos Puente en Granada

La investigación se ha centrado en el cortijo donde ocurrieron los hechos. Hasta allí se desplazaron diferentes unidades de la Guardia Civil para recopilar todo tipo de pruebas, analizar los restos dejados en la parte exterior de la vivienda y saber quién fue el autor de los disparos. Según informa ‘La Voz de Almería’, la mujer habría muerto tras recibir un tiro en la cabeza por parte de su cuñado, que ahora está siendo buscado por los agentes, y que también habría disparado a su propio hermano por la espalda.

Familiares de la víctima han acudido a la zona

La pareja y algunos de sus familiares residían en una zona de cortijos ubicada en el paraje Conquín, dentro de la barriada de El Marraque y muy cerca del límite con el término municipal de Pechina. Fue sobre las 11:00 horas cuando los sanitarios del 061 solicitaban al 112 la asistencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que se ha movilizado a Guardia Civil y Policía Local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una vez los agentes se encontraban en el domicilio analizando la escena del crimen, algunos familiares se han dejado ver en el cortijo con evidente gesto de preocupación y tristeza. Una vez en el interior del domicilio fueron atendidos por miembros de la Guardia Civil, quienes le asesoraron y le explicaron todos los detalles de lo ocurrido con la fallecida y su marido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Policía Local de Pechina confirmó el fallecimiento de una mujer así como la evacuación al Hospital Universitario Torrecárdenas de un varón, el cual presenta herida de bala en la cabeza y por la que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Por último, los agentes de la Guardia Civil han estado inspeccionando la zona, analizando el cortijo y revisando todas aquellas pruebas que puedan ayudar en la investigación del crimen.