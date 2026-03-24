Un gran incendio envuelve en llamas a la torre del reloj del histórico Palacio de Justicia de Georgia, EEUU

El edificio, ubicado en el condado de Floyd, se construyó hace más de 130 años

El incendio comenzó durante la tarde y obligó al cierre de calles aledañas

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Un incendio de gran magnitud provocó el colapso parcial del histórico Palacio de Justicia del condado de Floyd, ubicado en Rome, Georgia, Estados Unidos, un edificio que se construyó hace más de 130 años y del cual, por el momento, se desconocen las causas del fuego en el que se ha visto envuelto.

En el vídeo del incendio, se observa cómo la torre del reloj del inmueble es consumida por las llamas, mientras grandes columnas de humo se elevan sobre la ciudad. Conforme avanza el fuego, partes de la estructura comienzan a desprenderse y caer, evidenciando la intensidad del siniestro.

Evacuación y despliegue de emergencia

Autoridades informaron que el inmueble fue evacuado y que no se reportaban personas lesionadas al momento de los primeros informes. Equipos del departamento de bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego, mientras la policía pidió a la población evitar la zona cercana al edificio.

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El incendio habría comenzado durante la tarde y obligó al cierre de calles aledañas, así como a la evacuación de áreas cercanas por precaución.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del incendio, y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre los daños estructurales y el origen del siniestro.