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Sucesos

Un joven apuñala repetidamente a su madre en la cabeza y en los ojos en Vícar, Almería

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Un hijo ha apuñalado de forma repetida a su madre en los ojos y la cabeza y la víctima fue trasladada al hospital.. Europa press

  • La víctima ha sido trasladada a un centro hospitalaria debido a la gravedad de sus heridas

  • La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido

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Vícar (Almería)Los agentes de la Guardia Civil investigan la presunta agresión de un hijo a su madre en una zona de cortijos del municipio de Vícar, en el Poniente almeriense. Al parecer, el joven habría apuñalado a la víctima en la cabeza y en la zona de los ojos.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 09:00 horas. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió la llamada de socorro de la víctima, quien denunció haber sido atacada por su hijo. Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario, que procedieron a atender a la mujer. 

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La investigación sigue su curso y según apuntan desde 'La Voz de Almería' el agresor habría "utilizado un arma blanca para apuñalarla repetidamente en la cabeza y los ojos".

La victima ha sido trasladada a un centro hospitalario 

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido, y debido a la gravedad de sus heridas estaba previsto su traslado al Hospital Universitario de Torrecárdenas, en Almería capital. 

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Por el momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y no ha confirmado si el presunto agresor ha sido detenido. Las autoridades continúan recopilando información sobre este violento incidente. 

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