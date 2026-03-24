Los efectivos recibieron la llamada de una madre "alterada" que no podía acceder al vehículo tras haberse dejado las llaves en el interior

El momento en que una niña de dos años es liberada por los bomberos tras quedar su dedo encajado en una silla metálica en Castellar, Valencia

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Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han rescatado este martes a un bebé que se había quedado encerrado en el interior del coche de sus padres. Por suerte, todo se ha resuelto en pocos minutos y el menor salió del vehículo sin ningún tipo de problema.

Tal y como ha explicado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, sobre las 09:10 horas de este martes, una madre llamó al cuerpo visiblemente alterada para pedir ayuda, según informa ‘Diario Córdoba’. La mujer no podía acceder al vehículo y el bebé se había quedado dentro. Además, se había dejado las llaves en el interior.

Hasta la zona se desplazó rápidamente una dotación que actuó “rápido y sin incidencias” para abrir el coche mediante “técnicas especiales” y sin causar daños ni poner en riesgo al pequeño. A su llegada, los bomberos explicaron “cómo íbamos a actuar” y trataron de tranquilizarla. “El bebé ni se ha enterado”, relataban después al citado medio.

Una vez que el bebé ya estaba con sus padres, los bomberos han permanecido unos minutos tranquilizando a los progenitores porque “estaban nerviosos” después de comprobar que su hijo estaba dentro del vehículo.

Para evitar cualquier retraso, los efectivos han indicado que “según recibimos la llamada, ya estábamos saliendo” hacia el lugar del aviso, al que “tardamos tres minutos en llegar”.