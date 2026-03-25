Los bomberos de Murcia rescatan a un joven atrapado en un contenedor de ropa

El joven estaba atrapado en un contenedor de ropa del Barrio del Carmen, en Murcia

Hasta el lugar se movilizaron los bomberos y agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana

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Los bomberos de Murcia rescataron el pasado lunes 23 de marzo a un joven que se encontraba atrapado en un contenedor de ropa en el Barrio del Carmen.

Hasta el lugar se trasladaron tanto los bomberos como la Policía Local de Murcia, que recibieron el aviso de que la persona permanecía en el contendedor sin poder salir del mismo.

Imprescindible labor de los bomberos

Los hechos tuvieron lugar en la calle Madre Elisea Oliver Molina, en el barrio del Carmen de Murcia, sobre las 18:30 horas de la tarde del pasado lunes 23 de marzo.

Al lugar se movilizaron agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia, los cuales, al ver que no podían liberar al varón por sus medios, recurrieron a efectivos de los Bomberos.

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Después de que los bomberos tuvieran que cortar los candados del contenedor con una sierra para sacar al joven de dentro, este salió ileso y no precisó de asistencia sanitaria.