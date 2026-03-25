Los servicios sociales advirtieron que los tres menores podrían estar sufriendo de desnutrición

La madre del bebé presuntamente maltratado y agredido sexualmente por ella y por el padre en Barcelona es una profesional del sistema sanitario

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Un hombre ha sido detenido por supuesto maltrato a su esposa y a sus tres hijos, en la localidad mallorquina de Maria de la Salut. El arrestado de 59 años, que al parecer ejercía un control férreo sobre todos los miembros de su familia, está siendo investigado por un presuntos delitos de violencia de género y en el ámbito familiar.

El sospechoso fue arrestado el pasado 18 de marzo por la Guardia Civil, tal y como ha publicado este miércoles el diario “Última Hora” y confirmaron fuentes de la investigación a Europa Press. Los agentes de la Guardia Civil de Santa Margalida recibieron el aviso de una trabajadora de los servicios sociales del Ayuntamiento de Maria de la Salut sobre una mujer a la que atendía y que había denunciado sufrir malos tratos por parte de su marido, tanto hacia ella como hacia sus tres hijos menores.

El detenido ejercía un férreo control sobre todos ellos, según ha contado la víctima a la asistente social y estos servicios advirtieron que los tres menores podrían estar sufriendo de desnutrición . Esa misma jornada, una patrulla de la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local, procedió a la detención del hombre, de origen argelino, mientras que los servicios sociales asumieron la protección de la madre y de los menores, que fueron trasladados a un centro de acogida.