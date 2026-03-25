"Está en la UCI de neonatos, tiene seis semanas y sobrevivirá, pero con secuelas derivadas de los maltratos", ha explicado la consejera de Salud catalana

El hospital en el que ingresó el bebé agredido en Barcelona dio el aviso tras detectar lesiones compatibles con maltrato

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BarcelonaEl terrible suceso denunciado en Barcelona después de que desde el Hospital Vall d’Hebron se activase el protocolo por un posible caso de maltrato y agresión sexual de unos padres a su bebé no deja de generar conmoción. La consejera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha confirmado, además, que no podía dar “crédito” cuando supo que la madre del pequeño es una profesional del sistema sanitario.

Ahondando en detalles sobre el caso, que ha definido de “tristísimo e inimaginable”, Pané ha explicado que el bebé “está en la UCO de neonatos” y “tiene seis semanas”, afirmando que “sobrevivirá, pero con secuelas derivadas de los maltratos”.

Los padres de la bebé, en prisión provisional, acusados de maltratarla y agredirla sexualmente

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consejera catalana de Salud ha informado así del estado del pequeño, valorando al mismo tiempo la actuación realizada desde el hospital nada más apreciar una posible situación de abuso y maltrato.

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Según ha argumentado, “el sistema ha funcionado” porque los médicos que atendieron al bebé detectaron esos indicios e informaron inmediatamente a los Mossos d’Esquadra, que procedieron a la detención de los progenitores.

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Tras su arresto, el pasado 18 de marzo, ante la gravedad del suceso y mientras las autoridades continúan investigando los hechos, tanto el padre como la madre del bebé fueron enviados a prisión comunicada y sin fianza por orden de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona.

Ambos están acusados de presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo, siendo enviados a la cárcel al apreciarse riesgo de fuga. Además, la decisión atiende también a lo elevado de las penas asociadas a los delitos presuntamente cometidos, la posibilidad de reiteración delictiva y la posibilidad de atentar contra bienes jurídicos del menor.

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La bebé, bajo tutela de la Generalitat de Cataluña

Tras lo ocurrido, el bebé se encuentra ahora bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat.

El pequeño ingresó en el centro hospitalario con graves heridas después de que allí lo llevasen los progenitores, de 42 y 43 años. Presentaba fracturas y lesiones compatibles con una violación, por lo que los médicos, rápidamente, activaron el protocolo por un caso de maltrato infantil y avisaron a las autoridades después de que los padres negasen los hechos y, al mismo tiempo, fuesen incapaces de dar explicaciones claras al respecto.

Debido al maltrato sufrido, se teme que el bebé pueda “arrastrar secuelas graves de por vida”. Según fuentes de la investigación citadas por La Vanguardia, el pequeño presentaba fracturas en varios huesos y golpes en las costillas, la cabeza y la nariz, todos compatibles con puñetazos y zarandeos. Además, encontraron otras compatibles con una agresión sexual, alertando todas ellas al personal sanitario, que custodió al pequeño mientras los Mossos acudían al lugar.