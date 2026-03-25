La Policía Local supo que unos amigos del arrestado habían huido a la carrera, sin noticias de ellos

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Un menor ha sido detenido después de ser retenido por diversos testigos cuando presuntamente agredía sexualmente a una joven de su misma edad en el aparcamiento de la estación de autobuses de Lloret de Mar, en Girona.

Según confirman fuentes municipales, el arresto tuvo lugar el pasado sábado sobre las 06:00 horas, una vez que la Policía Local recibió aviso de lo que sucedía.

Una patrulla se desplazó hasta ese aparcamiento, donde varias personas retenían al presunto agresor después de que se diesen cuenta de lo que sucedía.

Una vez tuvo lugar la detención, la Policía Local supo que unos amigos del arrestado habían huido a la carrera y activó otras dos patrullas para iniciar su búsqueda, sin que hasta el momento se tengan noticias de su localización.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación del caso. Tanto el presunto agresor como la víctima son vecinos de la comarca gerundense de la Selva, a la que pertenece Lloret de Mar.