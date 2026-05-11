Aaron, de 22 años, detenido en Fuerteventura, Canarias, como acusado de la muerte de su madre, acabó confesando su atroz crimen tras verse acorralado

Hallan el cadáver de Katty O. en Fuerteventura: su hijo la habría matado y tirado el cadáver a un vertedero

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FuerteventuraAaron, un joven de 22 años detenido en Fuerteventura, Canarias, como acusado de la muerte de su madre, acabó confesando ante las autoridades su atroz crimen: mató y descuartizó a su progenitora, Katty Oosterlinck, una mujer belga de 55 años afincada en la localidad majorera de Corralejo desde hacía más de una década, y después tiró sus restos a un contenedor en bolsas de basura.

Acorralado por la presión de las autoridades, el veinteañero había estado desde el primer momento bajo el radar de los agentes. Su rechazo a participar en las batidas de búsqueda organizadas, su grave adicción a las drogas y los indicios recabados desde el inicio terminaban de situarle como principal sospechoso, y por ello la Guardia Civil no dejó de incrementar la presión sobre él hasta obtener su confesión del crimen

Katty Oosterlinck, asesinada y descuartizada por su propio hijo en Fuerteventura

Fue el Día de la Madre cuando se perdió el rastro de la mujer. El domingo 3 de mayo había quedado con una amiga para pasar el día. Con ella compartió algunos de los que serían sus últimos instantes y después se marchó para regresar a su casa. Sin embargo, a partir de ahí su rastro se pierde.

Después de aquello, Katty Oosterlinck estaba ilocalizable. Ni su hija ni su amiga lograban contactar con ella: ni respondía a los mensajes ni a las llamadas de teléfono, por lo que, tal como recoge La Nueva España, la Guardia Civil cree que Aarón pudo haber acabado con su vida poco después de que entrase en su domicilio.

Ante la ausencia de pistas sobre su paradero, el lunes la familia de la belga denunció su desaparición. Sin noticias de ella, se inició entonces una batida por las dunas de Corralejo en la que participaron amigos, familiares y voluntarios, pero en la que, sin embargo, no participó su propio hijo, lo que no pasó desapercibido para nadie.

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Con ello en cuenta, y en el curso de la investigación, los agentes de la Guardia Civil fueron ahondando en sus pesquisas hasta conseguir estrechar el cerco sobre él y hacer que se sintiese acorralado, siendo así como finalmente reveló los hechos: mató a su madre pertrechado con cuchillos y sierras que compró ese mismo día en una tienda cercana, descuartizando después el cuerpo y metiéndolo en unas bolsas de plástico que después cargó para arrojarlas en un contenedor de basura.

Aaron fue captado por las cámaras comprando el material que usó en el crimen

No en vano, las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde compró le captaron adquiriendo el material que empleó en el crimen, incluido las bolsas de plástico que habría empleado para transportar los restos de su madre.

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De hecho, las autoridades encontraron todo ello en el punto donde el viernes 8 de mayo fueron localizados los restos de la víctima: un vertedero al que llegaron los depósitos de los contenedores que utilizó Aaron para deshacerse del cuerpo descuartizado de su madre.

Tras su confesión, la Guardia Civil obtuvo la autorización del cabildo para acceder allí, al vertedero de Zurita. Después de rastrearlo, y tras pasar desapercibidos en el lugar durante varios días, consiguieron finalmente hallar todos sus restos.