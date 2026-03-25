La Policía revisa las cámaras de seguridad de la zona de ocio de La Marina de Valencia para tratar de localizar y detener al presunto agresor sexual que huyó del lugar

La joven, que se encontraba muy alterada tras lo ocurrido, fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia para someterse a una revisión médica

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La Policía Nacional revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona de ocio de La Marina de Valencia para tratar de identificar al presunto violador de una joven de 31 años.

La víctima denunció los hechos después de ser agredida sexualmente en la madrugada del pasado domingo en el interior de un baño portátil por un hombre que ahora tratan de identificar y detener las fuerzas de seguridad.

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Como recoge la denuncia, la joven estaba de copas con unos amigos y luego decidió continuar la fiesta por su cuenta en la zona de ocio de la Marina de Valencia donde se unió a un grupo de cuatro jóvenes en las inmediaciones de una discoteca, según recoge Las Provincias.

Tras pasar un tiempo con ellos, la chica decidió a ir a buscar algo de comida, y uno de los chicos se ofreció a acompañarla. Fue durante el trayecto, cuando el individuo la introdujo a la fuerza en un baño portátil situado cerca del paseo Neptuno, donde consumó la agresión sexual con penetración pese a la resistencia de la joven y sus constantes peticiones de auxilio.

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La víctima consiguió escapar

La agresión no cesó hasta que un hombre que pasaba por el lugar escuchó los gritos y golpeó la puerta desde el exterior, lo que aprovechó la chica para escapar y pedir ayuda. Tras recibir auxilio de un hombre que se encontraba en la zona, la joven pidió ayuda a unos policías locales, que precintaron el baño donde presuntamente se produjo la agresión, y avisaron a la Policía Nacional.

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La joven, que se encontraba muy alterada tras lo ocurrido, fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia para someterse a una revisión por el ginecólogo de guardia.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Valencia, un grupo formado por agentes especializados en delitos sexuales y violencia de género, se ha hecho cargo de la investigación.