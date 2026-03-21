Agencia EFE 21 MAR 2026 - 19:49h.

El profesor de música le pidió a una alumna de 14 años que le enseñara los pechos a cambio de aprobar un examen

El docente justificó su comentario afirmando no comprender por qué los hombres podían ir sin camiseta y las mujeres no

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Un año y medio y seis meses de prisión para un profesor de música por un delito de acoso sexual al pedir a una alumna de 14 años que le enseñara los pechos a cambio de aprobar un examen. La Audiencia Provincial de Almería revoca así la sentencia absolutoria dictada previamente en primera instancia.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2024 durante un examen en una escuela de música cuando, según los hechos probados, el docente interino se dirigió a la menor diciéndole: "Si me enseñas los pechos te apruebo".

El docente dijo no comprender por qué los hombres podían ir sin camiseta y las mujeres no

Ante la insistencia del profesor, que justificó su comentario afirmando no comprender por qué los hombres podían ir sin camiseta y las mujeres no, la estudiante le recordó que tenía 14 años, a lo que el acusado respondió que había sido una broma y le pidió que no se lo contara a sus padres para evitar que la Policía le detuviera, lo que provocó desasosiego en la joven.

En primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería absolvió al acusado de los delitos de acoso sexual y coacciones.

La magistrada argumentó que, aunque el comentario causó "perplejidad" en la menor, el contexto de un centro docente en horario escolar impidió que se creara un clima de "hostilidad" que hiciera a la víctima representarse la necesidad de acceder al requerimiento para evitar consecuencias negativas en su contra.

Sin embargo, tras los recursos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha revocado esta decisión.

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El tribunal superior establece que los hechos sí son constitutivos de acoso sexual, recordando que la jurisprudencia indica que basta con una solicitud "inequívoca y totalmente seria" de favores sexuales en el ámbito docente para que se consuma el delito, sin necesidad de que la víctima acceda.

Hay, además, dos circunstancias agravantes para imponer esta condena

La Audiencia Provincial ha estimado, además, dos circunstancias agravantes para imponer la condena: por un lado, el prevalimiento de la situación de superioridad del docente, quien condicionó la superación de la prueba a su petición sexual; por otro, la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su edad, al tratarse de una menor de 14 años en pleno desarrollo.

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Junto a la pena privativa de libertad, la sentencia impone al acusado el pago de una indemnización de 8.000 euros en concepto de daños morales.

Asimismo, se le condena a inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad docente durante 21 meses, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con la menor por cualquier medio durante cuatro años.

El tribunal también establece la prohibición de ejercer profesiones que conlleven contacto con menores durante cinco años y dos años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.