Decretan la libertad provisional para el hombre de 42 años detenido por presuntamente agredir sexualmente a dos jóvenes en Málaga

Encuentran sin vida el cuerpo de Daniela Joselin, de 18 años, desaparecida en Zaragoza el 25 de marzo

Compartir







Un juzgado ha decretado libertad provisional para el hombre que fue detenido en Málaga por presuntas agresiones sexuales a dos chicos jóvenes en situación de vulnerabilidad, aunque le impone una orden de alejamiento de uno de ellos.

El Tribunal de Instancia número 4 de Málaga, en funciones de guardia, tomó esta decisión este jueves y la causa ahora será instruida en la plaza número 12, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según informó la Policía Nacional, se detuvo a este hombre, de 42 años, por presuntas agresiones sexuales a dos chicos jóvenes en situación de vulnerabilidad, uno de ellos con la capacidad de comprensión "limitada" que estuvo una semana a merced del sospechoso y cuya familia había denunciado su desaparición. El hombre había captado a las víctimas por separado en las proximidades de un albergue, con la excusa de un trabajo en el campo y ganancias "fáciles" a través de hurtos a turistas.

Uno de los jóvenes agredidos estuvo desaparecido durante una semana

Una vez que estaban en el vehículo, los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual y llegó a agredir a los dos, según la Policía. Uno de los jóvenes logró escapar de un vehículo en marcha cuando el arrestado le practicó tocamientos, pero el otro, de 20 años y que también se había subido al vehículo de un desconocido, estuvo una semana desaparecido.

Los jóvenes no tienen ninguna relación aparente, sino que el detenido les capturó en sitios diferentes. Uno de ellos pudo huir, pero el otro estuvo desaparecido durante una semana y su familia fue la que informó de que llevaban días sin saber nada de él.